Пьяный на Porsche влетел в толпу митингующих у здания правительства в Киеве

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Киев, 6 июля. Пьяный водитель на Porsche Panamera въехал в толпу митингующих у здания кабинета министров Украины в центре Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник депутата Денис Кривопалый.

Напротив здания кабмина проходил митинг пенсионеров МВД. Во время митинга протестующие перекрыли проезжую часть. Водитель Porsche Panamera пытался проехать через толпу протестующих и переехал ногу одному из активистов, после чего в машину полетели камни.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам полиции пришлось взять машину в кольцо, чтобы не допустить расправы над водителем.