Сирия: названы сроки окончания расследования ОЗХО инцидента в Хан-Шейхуне
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ООН, 6 июля. Специальный механизм ООН и ОЗХО по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун и населенном пункте Марат Умм-Хош намерен представить доклад по результатам расследования в октябре. Об этом сообщил глава СМР Эдмон Муле по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Муле заявил, что попросил членов Совбеза не пытаться повлиять на работу комиссии.
«Мы сделаем это очень независимо, объективно и беспристрастно и представим результаты в октябре», — пообещал глава СМР.