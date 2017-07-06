Сирия: названы сроки окончания расследования ОЗХО инцидента в Хан-Шейхуне

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ООН, 6 июля. Специальный механизм ООН и ОЗХО по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун и населенном пункте Марат Умм-Хош намерен представить доклад по результатам расследования в октябре. Об этом сообщил глава СМР Эдмон Муле по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.

Муле заявил, что попросил членов Совбеза не пытаться повлиять на работу комиссии.