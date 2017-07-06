В Избранное

Москва, 6 июля. Первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в пятницу, во второй половине дня. Уточняется, что переговоры лидеров двух стран начнутся в 16.45 по московскому времени.

Отметим, что встреча пройдет на полях саммита «Большой двадцатки», который стартует завтра в Гамбурге. Ожидается, что одной из тем, которая будет затронута в ходе беседы, станет поиск выхода из сирийского конфликта, а точнее — внутрисирийское урегулирование и астанинский мирный процесс.