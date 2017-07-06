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Стало известно, во сколько начнется первая встреча Путина и Трампа в Гамбурге
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    Стало известно, во сколько начнется первая встреча Путина и Трампа в Гамбурге

    19:38  6 Июля 2017  /обновлено: 19:46  06 Июля 2017
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    Стало известно, во сколько начнется первая встреча Путина и Трампа в Гамбурге

    Москва, 6 июля. Первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в пятницу, во второй половине дня.  Уточняется, что  переговоры лидеров двух стран начнутся в 16.45 по московскому времени.

    Стало известно, во сколько начнется первая встреча Путина и Трампа в Гамбурге

    Отметим, что встреча пройдет на полях саммита «Большой двадцатки», который стартует завтра в Гамбурге. Ожидается, что одной из тем, которая будет затронута в ходе беседы, станет поиск выхода из сирийского конфликта, а точнее — внутрисирийское урегулирование и астанинский мирный процесс.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #трамп
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