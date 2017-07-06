Демократы США направили Трампу письмо с требованием «надавить» на Путина

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Вашингтон, 6 июля. Пять высокопоставленных демократов сената направили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием оказать давление на президента России Владимира Путина в ходе их первой встречи в связи с «российским вмешательством» в выборы президента США. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на саммите G20, который будет проходить в Гамбурге с 7 по 8 июля.

«Президент Путин дал указания атаковать самую основу нашей демократии - наши выборы. Не поднимая этот вопрос с президентом Путиным будет грубым нарушением обязанностей вашей должности, на которую вас избрали», — говорится в письме Трампу.

По их словам, крайне важно поднять этот вопрос в ходе первой встречи с президентом России.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, называя их голословными.