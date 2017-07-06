Премьер Сербии обвинила СМИ в неверном толковании ее слов о России и Евросоюзе

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Москва, 6 июля. Премьер Сербии Ана Брнабич объяснила послу РФ в Белграде свое заявление о выборе между Россией и Евросоюзом, заявив, что агентство Bloomberg неверно истолковало ее слова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Посол России в Белграде специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось. Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством и передала полную стенограмму своего интервью «Блумбергу», в которой приписываемое ей высказывание отсутствует. Исходим из этих разъяснений», — сообщила Захарова.

Ранее в СМИ появились сообщения о словах Брнабич, которая якобы заявила, что Сербия сделала выбор в пользу ЕС, назвав вступление в Евросоюз главной целью политики Белграда, но при этом пообещала укреплять призвала отношения с РФ.