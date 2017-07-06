В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

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Москва, 6 июля. Центральный банк России оказался шокирован скачком инфляции, который произошел в июне. Об этом заявил в четверг директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

По его словам, финансовый регулятор ожидал ускорения инфляции за счет удорожания плодоовощной продукции, однако реальные показатели оказались выше всех прогнозов.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз, 4,4%», — отметил он.

Отметим, что, по данным Росстата, инфляция России в июне ускорилась с 0,4% до 0,6%. В годовом выражении рост составил 4,4%.