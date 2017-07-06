Сирия и «химическое шоу»: ССА подхватила пас США с целью дискредитировать Асада накануне G20

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Настоящая информационная война вновь развернулась вокруг ситуации с якобы «применением правительством Башара Асада химического оружия в Сирии». Поводом стали сообщения боевиков из Сирийской свободной армии (ССА) о химической атаке в провинции Дамаск.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что экстремисты из ССА зацепились за истерию Вашингтона последних недель и решили устроить провокацию, дискредитировав президента Сирии, в преддверии саммита G20 и встречи на его полях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Действительно у всех новостей о якобы применении химического оружия один источник. Как правильно отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «это плохо снятые боевиками на кривую камеру видеозаписи». Никаких других доказательств нет. Заявления из Вашингтона об очередных «красных линиях и возможном применении химоружия официальным Дамаском» только подогрели интерес боевиков к этой теме, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Они начали ее раскручивать, принимая пас из Вашингтона. Вся эта кампания вокруг химического оружия имеет чисто политический и заказной характер».

Как отметила Мария Захарова в своем блоге в Facenook, «Химическое шоу» набирает обороты».

«Это еще одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала — сообщение о «применении отравляющего газа в Восточной Гуте», — пишет Захарова.

Шоу началось с Twitter Сирийской свободной армии, в котором она сообщила, что правительственные войска якобы применили токсичный газ в районах Восточной Гуты — населенном пункте Замалька, а также в пригороде Дамаска — Айн-Тарма.

Как отметили боевики, первая атака якобы произошла 1 июля 2017 в 14.45 в Айн-Тарме: якобы пострадал 31 «боец» ССА. Вторая атака предположительно состоялась 2 июля в 1.30: пострадали 10 боевиков. Также сегодня сообщалось об аналогичном случает в столичном районе Джобар. Отмечается, что в первых упомянутых «случаях» медперсонал, оказывающий помощь пострадавшим боевикам ССА, заподозрил применение токсичного газа. Об этом якобы свидетельствуют симптомы и раны. Однако на видеозаписи, опубликованной ССА, ран у пострадавших не наблюдалось.

«Подготовка подобных роликов не отличается качеством. Расчет идет на то, что международные СМИ возьмут заголовок, который потом появится в ленте, а 90% пользователей даже не попытаются открыть эту ссылку, но заголовок им запомнится. Но на основании подобных 5-6 заголовков наши западные партнеры смогут говорить о том, что в Сирии идет «постоянное применение химического оружия». Как мы знаем, они не утруждают себя проверкой информации, им достаточно того, что появляется на ресурсах, — подчеркивает Егорченков. — Все эти ролики не выдерживают никакой критики не только специалистов по химическому оружию, но и людей, у которых в школе было ОБЖ, не говоря у же о врачах и так далее. Мы помним, как отреагировала шведская ассоциация врачей на постановочные кадры ударов в Хан-Шейхуне. В своем материале они описали, что все это фейк с медицинской точки зрения. Полностью согласен с тезисом «химическое шоу».

Разумеется, что западные СМИ подхватили волну и растиражировали новость о якобы применении химического оружия сирийским правительством.

Официальный представитель правительственных сил опроверг информацию о применении химоружия, добавив, что предоставленные данные сфабрикованы.

«Командование ВС Сирии подчеркивает, что САА никогда не использовала в прошлом химическое оружие против вооруженных бандформирований и не будет этого делать в будущем, поскольку правительство Сирийской Арабской Республики не обладает им», — сказано в официальном заявлении командования ВС САР.

Создается ощущение, что боевики пытаются спровоцировать скандал накануне саммита G20 в Гамбурге, где встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп. Разумеется, представители от России и США уже анонсировали повестку дня встречи: речь, разумеется, пойдет об урегулировании конфликта в Сирии. Также в Женеве вот-вот должен стартовать очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта, а сообщения с очередными обвинениями, но уже не из уст Вашингтона, а тех, кто непосредственно воюет в стране, имеют все шансы дискредитировать Асада перед странами-участницами саммита.