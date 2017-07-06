Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске

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Новосибирск, 6 июля. В Новосибирске 11-летний школьник случайно застрелил приятеля из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба СК России в Новосибирской области.

По данным ведомства, мальчик со своим приятелем пришел в гости дедушке. Дети достали огнестрельное оружие, которое находилось в шкафу, и стали целиться в различные предметы. Подросток не знал, что ружье заряжено и случайно нажал на курок, в результате чего приятель получил смертельное ранение.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.