Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Ясновидящая из Москвы лечит импотенцию и снимает порчу спиннерами и вейпами
Происшествия
Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске

    19:22  6 Июля 2017
    381

    Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске

    Новосибирск, 6 июля. В Новосибирске 11-летний школьник случайно застрелил приятеля из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба СК России в Новосибирской области.

    По данным ведомства, мальчик со своим приятелем пришел в гости дедушке. Дети достали огнестрельное оружие, которое находилось в шкафу, и стали целиться в различные предметы. Подросток не знал, что ружье заряжено и случайно нажал на курок, в результате чего приятель получил смертельное ранение.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #ружье #школьник
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Пьяный на Porsche влетел в толпу митингующих у здания правительства в Киеве

        20:33 6 Июля 2017 98
        Читать
        20:06
        Сегодня

        Залог Украины за «Евровидение» арестовали в Швейцарии после недопуска Самойловой
        18:37
        Сегодня

        Путин рассказал, как решаются озвученные на прямой линии проблемы россиян
        16:59
        Сегодня

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1156

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2443

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2049

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9179

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3568
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        19:30   6 Июля 2017
        3549
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1509
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        333
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6681