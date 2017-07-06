Матвиенко выступила против блокировки иностранных СМИ в России

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Москва, 6 июля. Россия не станет следовать примеру стран, которые преследуют неугодные СМИ, ограничивая их работу. Такое заявление сделала в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова. Наше законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным, его и надо выполнять», — отметила она.

При этом глава верхней палаты парламента выразила уверенность, что никаких дополнительных законодательных ограничений в этой сфере не требуется. Она также призналась, что выступает против инициативы своих коллег, которые предложили блокировать некоторые зарубежные СМИ в России.