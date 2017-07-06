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Залог Украины за «Евровидение» арестовали в Швейцарии после недопуска Самойловой
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    Залог Украины за «Евровидение» арестовали в Швейцарии после недопуска Самойловой

    20:06  6 Июля 2017
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    Залог Украины за «Евровидение» арестовали в Швейцарии после недопуска Самойловой

    Киев, 6 июля. Финансовые гарантии Украины по проведению песенного конкурса «Евровидение-2017» в размере 15 миллионов евро, были арестованы по требованию телеканала Euronews. Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

    «Мы наняли швейцарскую адвокатскую контору, которая пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация», — пояснил он.

    Аласания  также добавил, что арест денежных средств можно обжаловать обжалования до 11 июля. Накануне кабинет министров Украины провел совещание по данному вопросу. Он также добавил, что причины ареста 15 миллионов евро в настоящее время неизвестны.

    Ранее сообщалось, что сумма в размере 15 миллионов евро, которую Украина предоставила в качестве гарантии успешного проведения в Киеве конкурса «Евровидение-2017», могла быть арестована на счетах в Швейцарии из-за недопуска участницы из РФ Юлии Самойловой.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #евровидение #euronews
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