Кержаков спросил своих подписчиков, заканчивать ли ему карьеру футболиста

А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать,что вы за то,чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю сколько вас ! В понедельник решение. (И помните,шутки типа-"А ты разве еще не закончил?!" и тд-это плагиат????)

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Jul 6, 2017 at 5:52am PDT