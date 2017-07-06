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Кержаков спросил своих подписчиков, заканчивать ли ему карьеру футболиста
Спорт
Кержаков спросил своих подписчиков, заканчивать ли ему карьеру футболиста
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    Кержаков спросил своих подписчиков, заканчивать ли ему карьеру футболиста

    19:06  6 Июля 2017
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    Кержаков спросил своих подписчиков, заканчивать ли ему карьеру футболиста

    Санкт-Петербург, 6 июня. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков устроил необычный конкурс в своем Instagram. 34-летний футболист предложил своим фанатам решить его дальнейшую судьбу, пообещав завершить карьеру, если данный пост соберет мало лайков.

    «А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю сколько вас! В понедельник решение. И помните, шутки типа «А ты разве еще не закончил?!» — это плагиат», — пишет Кержаков в Instagram.

    Отметим, что Кержаков считается лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола. На его счету 233 гола, 161 из которых он забил, будучи в составе «Зенита».

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #кержаков
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