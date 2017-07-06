В Москве проложат 140 км новых линий метро

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Москва, 6 июля. Более 140 километров новых линий построят в московском метрополитене к 2021 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время пленарного заседания Московского урбанистического форума — 2017.

Хуснуллин констатировал, что протяженность столичной подземки вырастет в полтора раза.

«К 2021 году в Москве планируется построить 142 километра новых линий метро, 63 станции и девять электродепо», — цитирует его РИАМО.

Он также обратил внимание, что к этому времени в столице в два раза сократится доля населения, не имеющего доступа к метро в шаговой доступности.

Ранее мэр Сергей Собянин назвал фейком рекомендацию не ездить в московском метро в час пик.