Жителям Балашихи отключили горячую воду за 23-миллионный долг

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Москва, 6 июля. Жители микрорайона Заря в подмосковной Балашихе остались без горячей воды, так как задолжали 23 млн рублей за коммунальные услуги.

О том, что им предстоит жить без горячей воды, жителей оповестили, развесив объявления у подъездов. Поставщик принял решение об отключении из-за МУП «Теплосеть» микрорайона Железнодорожный, не погасившего долг за газ. В администрации Балашихи заверили, что решают проблему.

«Мы принимаем все меры для решения данного вопроса. Просим всех неплательщиков для более быстрого решения вопроса погасить имеющуюся задолженность», — заявили в администрации. Там намерены решить проблему в течение пары недель, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».