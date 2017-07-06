Донбасс сегодня: кровавый «сюрприз» в Мариуполе, прятки ВСУ в ЛНР, формула Порошенко

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Новороссия, 6 июля. ВСУ готовят теракт в Мариуполе. Обмен пленными между Киевом и республиками на грани срыва. Эти и другие новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

«Незаметные» ВСУ

Вода мокрая, солнце теплое, а силы ВСУ — «самые незаметные». Разведка ЛНР снова обнаружила, что украинские силовики перемещают технику у линии соприкосновения в Донбассе. И таким образом снова нагнетают обстановку в регионе.

По данным народной милиции, колонна техники ВСУ продвинулась в районе населенного пункта Троицкое в направлении Луганского. Ополченцы зафиксировали в составе колонны три САУ «Акация» и шесть грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами. А в районе Светлодарского разведчики обнаружили около 10 единиц военной техники. Прятаться украинские военные так и не научились.

«Кровавый сюрприз» в Мариуполе

А тут еще дошло до того, что ВСУ начали стягивать тяжелую военную технику в район Мариуполя. Колонны с украинской техникой постоянно следуют в сторону города — даже в ночное время суток. Как считают в Донецке, украинская сторона готовит провокации.

И не просто провокации, а настоящий «кровавый сюрприз». Украинские спецслужбы разработали план по подрыву фугаса во время молодежного фестиваля на мариупольском пляже Песчанка. А когда появятся жертвы, Киев сразу же обвинит в теракте Россию и подготовит фальшивые доказательства. Не зря же Украина подгадала дату теракта к проведению саммита «Большой двадцатки».

План в целом понятен: убийство мирных жителей развяжет Киеву руки и без оглядки на Запад возобновить боевую активность в Донбассе.

Фантазии Киева

В Киеве вообще уже не первый день продолжается непонятная истерия. Показательно, что пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил: Киев вернет контроль над Донецком без использования армии.

По словам Лысенко, ополченцы сами покинут территории народных республик. Правда, почему они оставят эти земли, он не пояснил. Зачем? Пусть сами догадываются. Лысенко также обвинил Россию во вмешательстве в конфликт в регионе.

Впрочем, стоит ли удивляться: достаточно вспомнить недавнее заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, которые предсказал окончание боевых действий в Донбассе после захвата украинской армией Москвы и разрушения Кремля. Все-таки закусывать надо, господа.

Обмен пленными на грани срыва

Обмен пленными в Донбассе снова замедлился: представители Украины придумали новый способ, чтобы затормозить подготовку к этому событию. Об этом рассказала журналистам уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Накануне представитель Украины Валерия Лутковская решила включить задержанных в Крыму лиц в список пленных, подлежащих обмену по формуле «всех на всех». Хотя она прекрасно знала, что минский комплекс мер связан только с событиями в Донбассе. Крым к юго-востоку никак не относится Получается, Украина пошла на шантаж, снова затягивая процедуру обмена. Киев просто не желает отдавать людей.

«Мы предоставили украинской стороне список. Если не будет найдено компромиссное решение, обмена не будет. Предлагаю вернуться к конструктивному диалогу», — подчеркнула Морозова.

Формула Порошенко

Киев придумал к переговорам в Минске «формулу Макрона», о которой сам президент Франции и не знает. Так считает представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.

По его словам, Порошенко встретился с Макроном в Париже и обсудил с ним ситуацию в Донбассе. Макрон как добросовестный политик подготовился к теме и почитал, что обсуждалось в последние месяцы. В частности, вопросы разведения сил, определения дорожной карты по минским соглашениям и обмена всех на всех. На этих основных темах Макрон и остановился. А Порошенко за этот момент зацепился.

Дейнего отметил, что украинская сторона пытается подменить понятия и затянуть процесс переговоров. И эта тактика не нова: на прошлой встрече в Минске в конце июня Киев использовал проект закона о реинтеграции Донбасса. Его власти Украины якобы собирались вынести на рассмотрение Верховной рады, но так и не представили в столице Белоруссии. Не говоря уже потом и о представленности в Раде.