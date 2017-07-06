Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин и Трамп впервые встретятся утром 7 июля в Гамбурге
Новороссия
Донбасс сегодня: кровавый «сюрприз» в Мариуполе, прятки ВСУ в ЛНР, формула Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: кровавый «сюрприз» в Мариуполе, прятки ВСУ в ЛНР, формула Порошенко

    20:45  6 Июля 2017
    64

    Донбасс сегодня: кровавый «сюрприз» в Мариуполе, прятки ВСУ в ЛНР, формула Порошенко

    Новороссия, 6 июля. ВСУ готовят теракт в Мариуполе. Обмен пленными между Киевом и республиками на грани срыва. Эти и другие новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    «Незаметные» ВСУ

    Вода мокрая, солнце теплое, а силы ВСУ — «самые незаметные». Разведка ЛНР снова обнаружила, что украинские силовики перемещают технику у линии соприкосновения в Донбассе. И таким образом снова нагнетают обстановку в регионе.

    По данным народной милиции, колонна техники ВСУ продвинулась в районе населенного пункта Троицкое в направлении Луганского. Ополченцы зафиксировали в составе колонны три САУ «Акация» и шесть грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами. А в районе Светлодарского разведчики обнаружили около 10 единиц военной техники. Прятаться украинские военные так и не научились.

    «Кровавый сюрприз» в Мариуполе

    А тут еще дошло до того, что ВСУ начали стягивать тяжелую военную технику в район Мариуполя. Колонны с украинской техникой постоянно следуют в сторону города — даже в ночное время суток. Как считают в Донецке, украинская сторона готовит провокации. 

    И не просто провокации, а настоящий «кровавый сюрприз». Украинские спецслужбы разработали план по подрыву фугаса во время молодежного фестиваля на мариупольском пляже Песчанка. А когда появятся жертвы, Киев сразу же обвинит в теракте Россию и подготовит фальшивые доказательства. Не зря же Украина подгадала дату теракта к проведению саммита «Большой двадцатки».

    В Мариуполе готовится теракт

    План в целом понятен: убийство мирных жителей развяжет Киеву руки и без оглядки на Запад возобновить боевую активность в Донбассе.

    Фантазии Киева

    В Киеве вообще уже не первый день продолжается непонятная истерия. Показательно, что пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил: Киев вернет контроль над Донецком без использования армии. 

    По словам Лысенко, ополченцы сами покинут территории народных республик. Правда, почему они оставят эти земли, он не пояснил. Зачем? Пусть сами догадываются. Лысенко также обвинил Россию во вмешательстве в конфликт в регионе. 

    Впрочем, стоит ли удивляться: достаточно вспомнить недавнее заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, которые предсказал окончание боевых действий в Донбассе после захвата украинской армией Москвы и разрушения Кремля. Все-таки закусывать надо, господа.

    Обмен пленными на грани срыва

    Обмен пленными в Донбассе снова замедлился: представители Украины придумали новый способ, чтобы затормозить подготовку к этому событию. Об этом рассказала журналистам уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

    Накануне представитель Украины Валерия Лутковская решила включить задержанных в Крыму лиц в список пленных, подлежащих обмену по формуле «всех на всех». Хотя она прекрасно знала, что минский комплекс мер связан только с событиями в Донбассе. Крым к юго-востоку никак не относится Получается, Украина пошла на шантаж, снова затягивая процедуру обмена. Киев просто не желает отдавать людей.

    «Мы предоставили украинской стороне список. Если не будет найдено компромиссное решение, обмена не будет. Предлагаю вернуться к конструктивному диалогу», — подчеркнула Морозова.

    Формула Порошенко

    Киев придумал к переговорам в Минске «формулу Макрона», о которой сам президент Франции и не знает. Так считает представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.

    Петр Порошенко

    По его словам, Порошенко встретился с Макроном в Париже и обсудил с ним ситуацию в Донбассе. Макрон как добросовестный политик подготовился к теме и почитал, что обсуждалось в последние месяцы. В частности, вопросы разведения сил, определения дорожной карты по минским соглашениям и обмена всех на всех. На этих основных темах Макрон и остановился. А Порошенко за этот момент зацепился.

    Дейнего отметил, что украинская сторона пытается подменить понятия и затянуть процесс переговоров. И эта тактика не нова: на прошлой встрече в Минске в конце июня Киев использовал проект закона о реинтеграции Донбасса. Его власти Украины якобы собирались вынести на рассмотрение Верховной рады, но так и не представили в столице Белоруссии. Не говоря уже потом и о представленности в Раде.

    Автор: Максим Вручный
    #днр #всу #донбасс #порошенко #лнр
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Пьяный на Porsche влетел в толпу митингующих у здания правительства в Киеве

        20:33 6 Июля 2017 98
        Читать
        20:06
        Сегодня

        Залог Украины за «Евровидение» арестовали в Швейцарии после недопуска Самойловой
        18:37
        Сегодня

        Путин рассказал, как решаются озвученные на прямой линии проблемы россиян
        16:59
        Сегодня

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1156

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2443

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2049

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9179

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3568
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        19:30   6 Июля 2017
        3549
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1509
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        333
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6681