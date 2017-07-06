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Google грозит огромный штраф за монополизацию Android
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    Google грозит огромный штраф за монополизацию Android

    18:47  6 Июля 2017
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    Google грозит огромный штраф за монополизацию Android

    Брюссель, 6 июля. Корпорацию Google могут обязать выплатить штраф в размере более 2,4 миллиарда евро за монопольное положение компании на рынке.

    Речь идет о смартфонах на базе Android. Google требует устанавливать магазин Google Play на все смартфоны этого типа.

    С соответствующими жалобами обратились российская компания «Яндекс», португальская Aptoide и американская Disconnect. В настоящее время эксперты Европейской комиссии изучают материалы. Отмечается, что штраф может превысить 2,4 миллиарда евро.

    Google грозит огромный штраф за монополизацию Android

    В конце июня Еврокомиссия выписала американской компании Google рекордный штраф на сумму 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминированием на рынке систем поиска в Сети. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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