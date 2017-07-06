Google грозит огромный штраф за монополизацию Android

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Брюссель, 6 июля. Корпорацию Google могут обязать выплатить штраф в размере более 2,4 миллиарда евро за монопольное положение компании на рынке.

Речь идет о смартфонах на базе Android. Google требует устанавливать магазин Google Play на все смартфоны этого типа.

С соответствующими жалобами обратились российская компания «Яндекс», португальская Aptoide и американская Disconnect. В настоящее время эксперты Европейской комиссии изучают материалы. Отмечается, что штраф может превысить 2,4 миллиарда евро.

В конце июня Еврокомиссия выписала американской компании Google рекордный штраф на сумму 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминированием на рынке систем поиска в Сети.