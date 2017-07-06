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Раздел Сирии: США и Израиль готовы разорвать страну ради собственных амбиций
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    Раздел Сирии: США и Израиль готовы разорвать страну ради собственных амбиций

    19:02  6 Июля 2017
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    Раздел Сирии: США и Израиль готовы разорвать страну ради собственных амбиций

    В ходе последней пятой встречи в рамках международного переговорного процесса в Астане стороны не смогли прийти к окончательному формированию зон деэскалации в Сирии. На предыдущем заседании представители России, Турции и Ирана подписали соглашение о создании этих зон. Предполагалось, что в рамках последней встречи будут урегулированы ряд проблемных вопросов, касающихся этой инициативы, однако обсуждение было решено отложить до следующей встречи. Главным камнем преткновения стал вопрос, кто будет контролировать демилитаризованные территории.

    Зоны безопасности в Сирии грозят превратиться в отдельные автономии, каждая из которых будет находиться под контролем одной из сторон конфликта. На западе и в США между тем раздел территории республики воспринимается как уже свершившийся факт. Вашингтон и страны-союзницы по западной коалиции считают данное решение единственным способом урегулирования сирийского конфликта.

    Зоны безопасности в Сирии

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии для ФАН рассказал о том, что план раздела Сирии существовал еще в 2011-м году, когда конфликт в стране только разгорался. Однако его цель заключалась не в завершении войны, а в ослаблении государства, что было бы очень выгодно Штатам и некоторым соседям САР.

    «Планы разрушения Сирии существуют давно — фактически с самого начала конфликта в 2011-м году. Мы в нашем институте принимали делегации наших коллег и из Израиля, и из США. На этих конференциях они откровенно говорили, что Сирия в своих данных границах — это не есть что-то постоянное, она может поменяться. То есть перспектива расчленения САР является целью запада, прежде всего — Соединенных Штатов, а также Израиля, это совершенно очевидно. Согласно их планам, арабская республика должна быть разрушена в ее нынешнем виде».

    Башар Асад

    Существует целый комплекс причин, по которым Вашингтону и Иерусалиму выгодно расчленение Сирии. Во-первых, президент республики Башар Асад — союзник Ирана, который, в свою очередь, является одним из главных противников США. Таким образом, ослабление САР существенно ослабит и Тегеран. Во-вторых, сирийское правительство поддерживает ливанскую организацию «Хезболла», которая считается в Израиле и Штатах террористической. Соответственно, устранением Сирии устраняется и «Хезболла», подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, сейчас САР является союзником России. Ослабив официальный Дамаск, США может выдавить ее из ближневосточного региона. Этот план существует достаточно давно, а весь этот окружающий пропагандистский флер, который создается, в частности, через СМИ, — это завеса, прикрытие. Собственно, на реализацию данных замыслов нацелена вся политика Соединенных Штатов в Сирии».

    Как отмечает Борис Долгов, при администрации Дональда Трампа позиция Вашингтона стала еще более агрессивной. Эксперт, в частности, приводит в пример удары США, нанесенные по объектам сирийской армии под совершенно надуманным предлогом в виде нелепых обвинений в проведении химической атаки на территории своей же страны.

    Дональд Трамп

    Раздел Сирии, кроме того, не является единственным и тем более лучшим способом завершить войну в САР, уверен эксперт. По его словам, сохранить республику целостной и независимой возможно.

    «Что касается возможностей урегулирования сирийского конфликта, то, естественно, тут необходимо, прежде всего, говорить о сохранении сирийской государственности и сирийской территориальной целостности. Это и является целью России, о чем она неоднократно заявляла. Надо понимать: попытки США доказать, что разделение республики на так называемые зоны влияния есть единственный путь спасения САР, — всего лишь пропаганда, прикрытие. Другие пути, безусловно, есть. Это, например, политический путь урегулирования, который продвигается на переговорах и в Астане, и в Женеве, но с разной долей успеха».  

    Однако для многих непосредственных и косвенных участников сирийского конфликта расчленение республики остается крайне удобным средством для решения собственных политических целей. К таковым относятся Соединенные Штаты, страны Персидского залива, Израиль, а так частично Турция — все они намеренно препятствуют нахождению путей политического решения кризиса в САР, резюмирует Борис Долгов.

    Автор: Егор Баренцев
    #дональд трамп #россия #сирия #башар асад #хезболла #астана
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