Volkswagen отзывает 766 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозами
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Берлин, 6 июля. Немецкий автогигант Volkswagen объявил об отзыве 766 тыс. автомобилей по всему миру. Причиной столь массового отзыва стали неполадки в тормозной системе, которые возникают при определенном угле поворота руля и при резком нажатии педали тормоза.
Сообщается, что помимо марок Volkswagen под отзыв также попали бренды Audi и Skoda, которые тоже входят в концерн Volkswagen Group. При этом непосредственно автомобилей Volkswagen будет возвращено 288 тысяч.
Представитель Volkswagen Group отметил, что, по счастью, проблема с торможением пока не привела к авариям. Компания сама обнаружила неполадки во время тестирования.