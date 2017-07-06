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Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по обращениям граждан, поступившим на прямую линию 15 июня, продолжается.

«Администрация анализирует обращения граждан по всем областям», — подчеркнул он на встрече с главой Орловской области Вадимом Потомским. При этом глава государства отметил, что в течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, «но работа продолжается».

После он зачитал Потомскому несколько обращений жителей региона, пожаловавших на ветхое жилье, другие проблемы ЖКХ, а также обеспечение лекарствами льготников.

«Меня немножко озадачила такая информация – по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах», — заметил президент. Потомский заверил Путина, что все проблемы в регионе решаются.