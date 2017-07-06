Путин уволил главу и заместителя МВД по Кемеровской области‍

В Избранное

Кемерово, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин уволил главу ГУ МВД России по Кемеровской области Юрия Ларионова и его заместителя Владимира Шепеля, возглавлявшего следственное управление главка.

Указ об отставке генералов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причины, по которым Ларионова и Шепеля освободили от должностей в документе не сообщаются.

ГУ МВД Кузбасса Ларионов возглавил в августе 2012 года, до этого он занимал пост руководителя Управлением МВД по Забайкальскому краю. Шепель занял пост заместителя начальника ГУ МВД по Кемеровской области в 2011 года.

Как сообщал ранее портал «Ура.ру», сегодня Путин уволил восемь высокопоставленных генералов из трех государственных структур. Своих постов, в частности, лишились представители МВД, МЧС и ФСИН.

