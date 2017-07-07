Курды критикуют Багдад за отсутствие плана по Мосулу

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Эрбиль, 7 июля. Власти Иракского Курдистана раскритиковали Багдад из-за отсутствия четкого плана по развитию Мосула после освобождения города от террористов.

В Эрбиле считают, что Багдад не имеет планомерной программы по развитию Мосула после освобождения его от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). По мнению курдских властей это вызывает опасения за будущее всего региона.

Бойцы курдского ополчения пешмерга участвуют в освобождении Мосула наряду с иракскими войсками и силами безопасности, отметил глава Иракского Курдистана Масуд Барзани. Он считает, что власти страны не имеют плана по Мосулу в сфере безопасности, политики и управления. По высказыванию Барзани это отрицательно скажется на дальнейшем развитием событий после окончательного падения «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.