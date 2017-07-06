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Сирия, 6 июля. Террорист-смертник активировал на себе «пояс шахида» в городе Хама. ССА** объявила о создании новой антиправительственной группировки. Убит один из лидеров «свободной армии» к северу от Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у ИГ* несколько опорных пунктов в населенном пункте Замалка в Восточной Гуте Дамаска; потеряли полковника САА в боях с ИГ близ нефтяного поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры; ведут взаимные обстрелы с ССА в провинции Эс-Сувейда.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло четверых боевиков в результате взрыва бомбы к юго-западу от города Киркук в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): объявила о создании новой группировки под названием «Фурсан Аш-Шакрия»; потеряла одного из высокопоставленных командиров вблизи города Даэль к северу от Даръа; ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке провинции Даръа.

Курды: потерпели поражение в боях с ИГ вблизи городского рынка Аль-Хал в Ракке; сбили беспилотник ИГИЛ в Ракке.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) провела несколько ракетных обстрелов позиций боевиков в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (tv_shada). Бойцы 105-й бригады САА тем временем отбили у ИГ ряд опорных пунктов в деревне Замалка. В поддержку наступления правительственных сил ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков в квартале Джобар. Сведения о результатах боевых вылетов не оглашались.

Ранее сообщалось, что радикалы «Армии Ислама» напали на опорные пункты формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» близ населенных пунктов Аль-Ашари и Бейт-Сава на северо-востоке Дамаска. Члены «Файлак Ар-Рахман» публично обвиняют боевиков «Джейш Аль-Ислам»***** в том, что они воспользовались обострением вооруженного конфликта Восточной Гуте для того, чтобы атаковать их укрепрайоны.

Согласно информации ливанского информационного агентства Al Masdar News, Сирийская свободная армия (ССА) объявила о создании новой группировки под названием «Фурсан Аш-Шакрия», членов которой будут обучать американские военные. Планируется, что организация будет действовать в районе Аль-Бадия и в окрестностях Восточного Каламуна. Большинство боевиков будут набраны из радикалов, действовавших ранее в провинции Дейр эз-Зор. Напомним, эти исламисты сотрудничали с террористическими группировками.

Согласно военным источникам AMN, главная цель новообразованного формирования будет заключаться в наступлении на город Дейр эз-Зор. Боевики будут стараться вытеснить оттуда ИГИЛ и проправительственные силы.

Провинция Хомс

В боях с террористами «Исламского государства»* в окрестностях нефтяного поля Аль-Хейль был убит полковник Сирийской арабской армии (САА) Рами Адира, передает Twitter-канал (Falcon1280). Напомним, проасадовские ополченческие отряды ведут наступление к востоку от Пальмиры.

Между тем в северной части региона вспыхнули ожесточенные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Вооруженный конфликт произошел между группировкой «Лива Аль-Таухид» и объединением «Тахрир Аш-Шам». По сообщению информагентства Al Masdar News, были ликвидированы десятки радикалов с обеих сторон. Кроме того, уничтожены несколько высокопоставленных командиров антиправительственных формирований.

Провинция Даръа

Неизвестные застрелили одного из командиров Сирийской свободной армии (ССА) в городе Даэль к северу от столицы региона. Как сообщает информагентство Al Masdar News, Махмуд Фаваз Аль-Габити, командующий суннитским полком «Ахель-Аль-Китабат», был убит выстрелом в голову. Активисты вооруженной оппозиции утверждают, что нападение совершили солдаты Сирийской арабской армии (САА), однако официальные правительственные источники данную информацию не подтверждают.

Военные эксперты предполагают, что атака могла быть проведена террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», дислоцирующейся на юго-западе провинции. Накануне исламисты заявили о начале крупномасштабного наступления на укрепрайоны «Исламского государства». В данный момент стороны ведут ожесточенные бои. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (Arabian_Media).

Провинция Ракка

Продолжается противостояние между Сирийской демократической армией**** (SDF) и террористами «Исламского государства» в районе Абу Аль-Хес в Ракке, передает информационный портал Raqqa 24. Пока продвинуться SDF и Отрядам народной самообороны (YPG) тем не менее не удается. Атака курдов вблизи городского рынка Аль-Хал была отбита. Коалиционные ВВС проводят бомбардировки на западных окраинах административного центра провинции.

Новостное агентство Hammurabi News сообщает, что бойцами курдских подразделений был сбит беспилотник ИГИЛ с зарядом взрывчатого вещества на борту.

Провинция Хама

Мощный взрыв произошел в районе Масиаф в административном центре региона, сообщает агентство новостей Al Masdar News. Террорист-смертник активировал на себе «пояс шахида» недалеко от городского автовокзала, в результате чего как минимум двое мирных жителей были убиты, еще девять получили серьезные ранения. Ни одна из антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию террористического акта. Предполагается, что бомба могла быть заложена членами коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой самым радикальным формированием вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

Провинция Эс-Сувейда

Разворачиваются бои между правительственными войсками и боевиками «свободной армии» недалеко от плотины Зулуф на границе с соседней провинцией Хомс. Стороны ведут взаимные обстрелы из артиллерийских установок и минометов, сообщает военный источник в сети Twitter (tv_shada).

Сирийские силы также совершили налет на здание в деревне Атил, в котором исламисты производили самодельные взрывные устройства (СВУ). Радикалы, находившиеся там, были задержаны. Согласно сирийскому местному источнику AMN, сотрудники органов разведки САА ранее получили информацию о плотницком цехе, который используется для производства СВУ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)