Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Ясновидящая из Москвы лечит импотенцию и снимает порчу спиннерами и вейпами
Новости Сирии
Сирия новости 6 июля 19.30: взрыв в Хаме, ССА создает новую группировку для наступления на Дейр эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 6 июля 19.30: взрыв в Хаме, ССА создает новую группировку для наступления на Дейр эз-Зор

    19:30  6 Июля 2017
    690

    Прогремел взрыв вгороде Хама

    Сирия, 6 июля. Террорист-смертник активировал на себе «пояс шахида» в городе Хама. ССА** объявила о создании новой антиправительственной группировки. Убит один из лидеров «свободной армии» к северу от Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у ИГ* несколько опорных пунктов в населенном пункте Замалка в Восточной Гуте Дамаска; потеряли полковника САА в боях с ИГ близ нефтяного поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры; ведут взаимные обстрелы с ССА в провинции Эс-Сувейда.

     «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло четверых боевиков в результате взрыва бомбы к юго-западу от города Киркук в Ираке.

    Сирийская свободная армия (ССА): объявила о создании новой группировки под названием «Фурсан Аш-Шакрия»; потеряла одного из высокопоставленных командиров вблизи города Даэль к северу от Даръа; ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке провинции Даръа.

    Курды: потерпели поражение в боях с ИГ вблизи городского рынка Аль-Хал в Ракке; сбили беспилотник ИГИЛ в Ракке.

    Международная коалиция: проводит бомбардировки в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) провела несколько ракетных обстрелов позиций боевиков в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (tv_shada). Бойцы 105-й бригады САА тем временем отбили у ИГ ряд опорных пунктов в деревне Замалка. В поддержку наступления правительственных сил ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков в квартале Джобар. Сведения о результатах боевых вылетов не оглашались.

    Ранее сообщалось, что радикалы «Армии Ислама» напали на опорные пункты формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» близ населенных пунктов Аль-Ашари и Бейт-Сава на северо-востоке Дамаска. Члены «Файлак Ар-Рахман» публично обвиняют боевиков «Джейш Аль-Ислам»***** в том, что они воспользовались обострением вооруженного конфликта Восточной Гуте для того, чтобы атаковать их укрепрайоны.

    Согласно информации ливанского информационного агентства Al Masdar News, Сирийская свободная армия (ССА) объявила о создании новой группировки под названием «Фурсан Аш-Шакрия», членов которой будут обучать американские военные. Планируется, что организация будет действовать в районе Аль-Бадия и в окрестностях Восточного Каламуна.  Большинство боевиков будут набраны из радикалов, действовавших ранее в провинции Дейр эз-Зор. Напомним, эти исламисты сотрудничали с террористическими группировками.

    Согласно военным источникам AMN, главная цель новообразованного формирования будет заключаться в наступлении на город Дейр эз-Зор. Боевики будут стараться вытеснить оттуда ИГИЛ и проправительственные силы.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    В боях с террористами «Исламского государства»* в окрестностях нефтяного поля Аль-Хейль был убит полковник Сирийской арабской армии (САА) Рами Адира, передает Twitter-канал (Falcon1280). Напомним, проасадовские ополченческие отряды ведут наступление к востоку от Пальмиры.

    Между тем в северной части региона вспыхнули ожесточенные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Вооруженный конфликт произошел между группировкой «Лива Аль-Таухид» и объединением «Тахрир Аш-Шам». По сообщению информагентства Al Masdar News, были ликвидированы десятки радикалов с обеих сторон. Кроме того, уничтожены несколько высокопоставленных командиров антиправительственных формирований.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Неизвестные застрелили одного из командиров Сирийской свободной армии (ССА) в городе Даэль к северу от столицы региона. Как сообщает информагентство Al Masdar News, Махмуд Фаваз Аль-Габити, командующий суннитским полком «Ахель-Аль-Китабат», был убит выстрелом в голову. Активисты вооруженной оппозиции утверждают, что нападение совершили солдаты Сирийской арабской армии (САА), однако официальные правительственные источники данную информацию не подтверждают.

    Военные эксперты предполагают, что атака могла быть проведена  террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», дислоцирующейся на юго-западе провинции. Накануне исламисты заявили о начале крупномасштабного наступления на укрепрайоны «Исламского государства». В данный момент стороны ведут ожесточенные бои. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (Arabian_Media).

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Продолжается противостояние между Сирийской демократической армией**** (SDF) и террористами «Исламского государства» в районе Абу Аль-Хес в Ракке, передает информационный портал Raqqa 24. Пока продвинуться SDF и Отрядам народной самообороны (YPG) тем не менее не удается. Атака курдов вблизи городского рынка Аль-Хал была отбита. Коалиционные ВВС проводят бомбардировки на западных окраинах административного центра провинции.

    Новостное агентство Hammurabi News сообщает, что бойцами курдских подразделений был сбит беспилотник ИГИЛ с зарядом взрывчатого вещества на борту.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Мощный взрыв произошел в районе Масиаф в административном центре региона, сообщает агентство новостей Al Masdar News. Террорист-смертник активировал на себе «пояс шахида» недалеко от городского автовокзала, в результате чего как минимум двое мирных жителей были убиты, еще девять получили серьезные ранения. Ни одна из антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию террористического акта. Предполагается, что бомба могла быть заложена членами коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой самым радикальным формированием вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

    Провинция Эс-Сувейда

    Карта военных действий — Эс-Сувейда

    Разворачиваются бои между правительственными войсками и боевиками «свободной армии» недалеко от плотины Зулуф на границе с соседней провинцией Хомс. Стороны ведут взаимные обстрелы из артиллерийских установок и минометов, сообщает военный источник в сети Twitter (tv_shada).

    Сирийские силы также совершили налет на здание в деревне Атил, в котором исламисты производили самодельные взрывные устройства (СВУ). Радикалы, находившиеся там, были задержаны.  Согласно сирийскому местному источнику AMN, сотрудники органов разведки САА ранее получили информацию о плотницком цехе, который используется для производства СВУ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 6 июля 19.30: взрыв в Хаме, ССА создает новую группировку для наступления на Дейр эз-Зор
    Сирия новости 6 июля 12.30: раскрыта «спящая ячейка» ИГ в Идлибе, междоусобная борьба в Восточной Гуте
    Сирия новости 6 июля 07.00: жители города в Алеппо поддержали курдов после обстрела турками, в Ракке уничтожили 15 боевиков ИГ
    Сирия итоги за сутки на 6 июля 6.00: ВКС РФ разбомбили штаб и склад ИГ, курды получили вооружение от США
    Показать еще
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Пьяный на Porsche влетел в толпу митингующих у здания правительства в Киеве

        20:33 6 Июля 2017 107
        Читать
        20:06
        Сегодня

        Залог Украины за «Евровидение» арестовали в Швейцарии после недопуска Самойловой
        18:37
        Сегодня

        Путин рассказал, как решаются озвученные на прямой линии проблемы россиян
        16:59
        Сегодня

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1157

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2444

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2050

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9179

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3569
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        19:30   6 Июля 2017
        3562
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1520
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        333
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6687