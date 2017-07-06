Меркель объяснила свой отказ быть посредником на встрече Путина и Трампа

В Избранное

Гамбург, 6 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не желает быть посредников между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Она пояснила, что не намерена выполнять роль посредника в переговорах Путина и Трампа, в том числе по урегулированию кризиса на Украине.

«Свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является «нормандский формат», — отметила Меркель.

Она также добавила, что у Берлина есть своя четкая позиция по ситуации в Донбассе.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на саммите G20, который будет проходить в Гамбурге с 7 по 8 июля.