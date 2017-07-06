Сирия стала серьезным вызовом для стран G20 — Меркель

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Гамбург, 6 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что переговоры на саммите «Большой двадцатки» ускорят урегулирование конфликта в Сирии.

«В Сирии мы сталкиваемся с серьезными вызовами, и я надеюсь, что переговоры здесь внесут свой вклад», — отметила она.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ожидается, что на полях саммита состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Вероятнее всего, одной из тем, которую поднимут политики, станет внутрисирийское урегулирование и астанинский процесс.