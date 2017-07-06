Сирия может быть разделена на зоны влияния РФ и США по Евфрату

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Астана, 6 июля. Эксперты считают, что РФ и США предстоит в ближайшее время разграничить зоны своего влияния в Сирийской арабской республике.

Пятые по счету переговоры в Астане не привели к окончательному решению «сирийского» вопроса. Интересы многих стран не совпадают, сирийская оппозиция не особо охотно идет на диалог.

Политологи и эксперты по Ближнему Востоку считают, что уже сейчас вырисовываются две основные зоны влияния в Сирии, которые разделены рекой Евфрат. На западе страны правительственные войска Дамаска при поддержке ВКС РФ движутся в направлении осажденного Дейр эз-Зора, на востоке — курдские ополченцы, которым помогает международная коалиция во главе с США, штурмуют Ракку.

На предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа одним из ключевых станет вопрос о том, как именно оформятся две главные зоны геополитического влияния в Сирийской арабской республике, пишет «Свободная пресса».