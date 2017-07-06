Власти Москвы создадут комиссию по защите прав змей и обезьян

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Москва, 6 июля. Власти Москвы создадут специальную комиссию по соблюдению правил содержания экзотических животных. Закон об этом будет принят Мосгордумой в ближайшее время.

Сейчас чиновники составляют черные списки экзотов, которых нельзя держать в квартире, а для разрешенных зверей прописывают четкие правила содержания разрешенных экзотических животных в домашних условиях.

Такую работу ведут в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, уточняет НСН.

