Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске
Общество
Власти Москвы создадут комиссию по защите прав змей и обезьян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Москвы создадут комиссию по защите прав змей и обезьян

    18:19  6 Июля 2017
    130

    Власти Москвы создадут комиссию по защите прав змей и обезьян
    Москва, 6 июля. Власти Москвы создадут специальную комиссию по соблюдению правил содержания экзотических животных. Закон об этом будет принят Мосгордумой в ближайшее время.

    Сейчас чиновники составляют черные списки экзотов, которых нельзя держать в квартире, а для разрешенных зверей прописывают четкие правила содержания разрешенных экзотических животных в домашних условиях.

    Такую работу ведут в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, уточняет НСН.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59 6 Июля 2017 1191
        Читать
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»
        14:53
        Сегодня

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1116

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2435

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2037

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9168

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3559
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1191
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        322
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6435
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1084