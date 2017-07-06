Власти ЛНР поделились ожиданиями от встречи лидеров G20

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Луганск, 6 июля. Встреча лидеров России, Германии и Франции на полях саммита G20 в Гамбурге может повлиять на работу Контактной группы в Минске, очередное заседание которой запланировано на 19 июля. Об этом заявил глава делегации ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Он отметил, что в ходе саммита G20 предполагается встреча президентов России Владимира Путина, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры трех стран будут обсуждать ситуацию в Донбассе без участия Украины, что в конечном итоге может позитивно повлиять на переговоры Контактной группы в Минске.