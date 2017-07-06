Ученые: Запах любимой еды способствует набору веса

В Избранное

Сан-Франциско, 6 июля. Запах любимых продуктов питания может привести к набору веса, заявили специалисты Калифорнийского университета.

Ученые отметили, что пища без запаха будет способствовать похудению. В это время запах любимой еды, наоборот, будет приведет к набору веса.

Эксперимент проводился на генномодифицированных мышах. Участникам опыта искусственно понизили обоняние. Чем меньше грызуны чувствовали запах, тем меньше килограмм они набирали. При этом употребляли они столько же калорий, сколько и мыши с обычным обонянием.

Как оказалось, у подопытных мышей с плохим обонянием белый жир чаще превращался в коричневый, который является полезным для здоровья.

Ранее ученые объяснили, почему детям со смартфонами угрожают вши.