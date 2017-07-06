Герб РФ появится на новых российских банкнотах вместо символа ЦБ

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Москва, 6 июля. В России появятся новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей с изображением государственного герба, который заменит эмблему Центробанка, сообщил глава Департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

С 2016 года в России вошли в обращение монеты с государственным гербом, нововведения ожидают банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом рассказал представитель Центробанка Александр Юров. В итоге регулятор полностью заменит купюры на новые с гербом. По словам чиновника, в других странах мира активно используются не только государственная символика, но и эмблемы институтов, занимающихся эмиссией денежных знаков.