Сирия: Франция призвала забыть про разногласия и отреагировать на инцидент в Хан-Шейхуне

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ООН, 6 июля. Члены Совбеза ООН должны отложить разногласия по вопросу урегулирования в Сирии и разобраться в случившемся в Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявил постпред Франции при организации Франсуа Делаттр.

«К этой проблеме нужно отнестись как к приоритету в области нераспространения, в котором необходимо единство, а разногласия по Сирии нужно отложить в сторону», — считает он.

Делаттр добавил, что Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии должен выяснить, кто несет ответственность за случившееся, а члены Совбеза должны поддержать его, а «сирийский режим — полностью сотрудничать».

Постпред Британии при организации Мэттью Райкрофт выразил надежду, что члены Совбеза будут уважать результаты работы ОЗХО и СМР и добьются привлечения к ответственности виновных в инциденте.