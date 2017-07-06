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Сирия приблизилась к миру после переговоров в Астане
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    Сирия приблизилась к миру после переговоров в Астане

    18:48  6 Июля 2017
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    Сирия приблизилась к миру после переговоров в Астане

    Москва, 6 июля. Пятый раунд переговоров по Сирии в Астане позволил значительно приблизить устойчивый режим прекращения огня. Так считает спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, которые возглавлял российскую делегацию на переговорах в Астане.

    «Результаты нового раунда международной встречи по сирийскому урегулированию оцениваем положительно, потому что хоть это и небольшой шаг вперед, но шаг в правильном направлении — в направлении стабилизации ситуации и попыток найти мирное решение сирийского кризиса», — сказал Лаврентьев.

    По его словам, участникам встречи удалось решить не все вопросы, поскольку стороны переговоров ставят перед собой «грандиозные» задачи.

    Лаврентьев подчеркнул, что уровень насилия в Сирии действительно снизился. Теперь сторонам предстоит легитимизировать зоны деэскалации. «Если суммировать, мы находимся в одном шаге от достижения режима устойчивого прекращения огня», — отметил Лаврентьев в интервью RT.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #переговоры #астана #лаврентьев
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