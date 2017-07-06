Тест на отцовство «подарил» Хулио Иглесиасу 40-летнего внебрачного сына

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Мадрид, 6 июля. Тест на отцовство доказал, что у испанского певца Хулио Иглесиаса есть 40-летний сын.

40-летний Хавьер Сантос намерен подать иск в суд, чтобы отцовство Иглесиаса было признано официально. Факт того, что известный певец является одним из его родителей, подтвердил ДНК-тест. Этого непризнанный сын добивался с 1990-х годов. Однако артист категорически отрицал родство.

По словам Сантоса, в середине 1970-х певец завел непродолжительный роман с португальской балериной, его матерью, когда находился в браке с моделью Исабель Прейслер.

Ранее сообщалось, что тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано по постановлению испанского суда для проведения теста на отцовство.