Украинские военные во время учений подстрелили журналиста, сыгравшего провокатора

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Кривой Рог, 6 июля. Оператор украинского телеканала получил огнестрельное ранение во время военных учений в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает интернет-издание «360».

Инцидент произошел во время съемок постановочной сцены. Оператор согласился выступить в роли провокатора,после чего силовики начали «отрабатывать на нем свои навыки».

После тренировки оператора завели внутрь здания, а затем последовал глухой хлопок. Оператор получил огнестрельное ранение в шею. Украинские военные самостоятельно доставили раненного в больницу. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.