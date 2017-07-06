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Украинские военные во время учений подстрелили журналиста, сыгравшего провокатора
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    Украинские военные во время учений подстрелили журналиста, сыгравшего провокатора

    18:28  6 Июля 2017
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    Украинские военные во время учений подстрелили журналиста, сыгравшего провокатора

    Кривой Рог, 6 июля. Оператор украинского телеканала получил огнестрельное ранение во время военных учений в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает интернет-издание «360».

    Инцидент произошел во время съемок постановочной сцены. Оператор согласился выступить в роли провокатора,после чего силовики начали «отрабатывать на нем свои навыки».

    После тренировки оператора завели внутрь здания, а затем последовал глухой хлопок. Оператор получил огнестрельное ранение в шею. Украинские военные самостоятельно доставили раненного в больницу. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #украина #учения #журналист
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