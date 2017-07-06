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Лакокрасочный завод горит в Петербурге, слышны взрывы
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    Лакокрасочный завод горит в Петербурге, слышны взрывы

    18:01  6 Июля 2017
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    Лакокрасочный завод горит в Петербурге, слышны взрывы

    Санкт-Петербург, 6 июля. Невский лакокрасочный завод загорелся в поселке Металлострой, который расположен в Колпинском районе Петербурга. Очевидцы сообщают о сильном дыме, который виден даже из соседних районов, а также о звуках взрывов на территории завода.

    Тушением возгорания заняты несколько пожарных расчетов. Многие петербуржцы высказывают свои опасения на счет экологии, поскольку пары от лакокрасочного производства могут быть ядовитыми, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, на месте работают 33 пожарных расчета. Информации о пострадавших пока не поступало.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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