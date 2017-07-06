Трем вербовщикам ИГ вынесли приговор в Твери

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Москва, 6 июля. Трех вербовщиков ИГ* осудили в Тверской области. Все они были задержаны силовиками ФСБ летом минувшего года. Приговор преступникам вынесла выездная коллегия Московского окружного военного суда в Твери.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, Данияр Аманиллаев был приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а двое его сообщников- Ахмаджон Нишанов и Абдумалик Арапджанов – к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание они также будут в колонии общего режима.

В ведомстве подчеркнули, что следствие не только доказало причастность мужчин к вербовке новых сторонников ИГ в России, но также и оказание ими финансовой помощи этой террористической группировке.

Уточняется, что осужденные , бывшие главарями террористической ячейки, были задержали в июле прошлого года в Тверской области. Операцию провели сотрудники УФСБ совместно со спецподразделением Росгвардии.

Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.