Главные новости 6 июля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 6 июля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин снял с должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН. Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. Янукович назвал предсказуемым результаты референдума в Крыму.

Рыбак из Новосибирской области выловил в реке Обь огромную щуку, которую пользователи Сети за размер и устрашающий вид назвали «крокодилом». Фото «щуки-крокодила» из Новосибирска шокировало пользователей Сети.

Владимир Путин протестировал российский лимузин для высших чиновников и дал проекту положительную оценку. Путин протестировал отечественный VIP-лимузин.

Этим летом в Московскую службу психологической помощи населению обратились 3870 человек, что на 14% больше, чем за тот же период минувшего года. Об этом сообщила руководитель службы Нина Петроченко. Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета.

Арест Юрия Мартышева в США посольство России в Вашингтоне рассматривает как похищение российского гражданина американскими властями. Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США.

В России стартовали продажи нового кроссовера Renault Koleos стоимостью от 1 млн 699 тыс. рублей. В России стартовали продажи нового кроссовера Renault Koleos.

Убийство трех жителей Павлоградского района Омской области раскрыто в кратчайшие сроки. Задержаны два фигуранта дела по статье «Убийство» — 42-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба расправились со своими товарищами и спрятали тела в лесу. Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство.