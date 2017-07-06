Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Кержаков спросил своих подписчиков, заканчивать ли ему карьеру футболиста
Весь мир
Главные новости 6 июля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 6 июля

    19:00  6 Июля 2017
    18

    Дайджест новостей за 06.07.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 6 июля.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин снял с должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН. Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. Янукович назвал предсказуемым результаты референдума в Крыму.

    Рыбак из Новосибирской области выловил в реке Обь огромную щуку, которую пользователи Сети за размер и устрашающий вид назвали «крокодилом». Фото «щуки-крокодила» из Новосибирска шокировало пользователей Сети.

    Владимир Путин протестировал российский лимузин для высших чиновников и дал проекту положительную оценку. Путин протестировал отечественный VIP-лимузин.

    Этим летом в Московскую службу психологической помощи населению обратились 3870 человек, что на 14% больше, чем за тот же период минувшего года. Об этом сообщила руководитель службы Нина Петроченко. Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета.

    Арест Юрия Мартышева в США посольство России в Вашингтоне рассматривает как похищение российского гражданина американскими властями. Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США.

    В России стартовали продажи нового кроссовера Renault Koleos стоимостью от 1 млн 699 тыс. рублей. В России стартовали продажи нового кроссовера Renault Koleos.

    Убийство трех жителей Павлоградского района Омской области раскрыто в кратчайшие сроки. Задержаны два фигуранта дела по статье «Убийство» — 42-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба расправились со своими товарищами и спрятали тела в лесу. Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59 6 Июля 2017 1173
        Читать
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»
        14:53
        Сегодня

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1111

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2435

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2037

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9167

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3559
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1173
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        322
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6427
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1082