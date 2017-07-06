Сирия: «Соколы пустыни» установили контроль над рядом высот в провинции Хама

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Итрия, 6 июля. Элитная бригада «Соколы пустыни» зачистила от боевиков ключевые возвышенности на востоке провинции Хама.

Военные источники в Сирийской арабской армии сообщили, что бойцы бригады «Соколы пустыни» значительно продвинулись к югу от населенного пункта Итрия на востоке провинции Хама.

Отмечается, что военнослужащим подразделения, созданного из сирийских ветеранов боевых действий, удалось зачистить от боевиков 23 холма, которые позволяют установить огневой контроль над окрестностями.

Ранее сообщалось, что проправительственные войска создают буферную зону безопасности вокруг «дороги жизни» Итрия-Ханассер.