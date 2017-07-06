Российский ответ биткоину: в Татарстане запустили «мясную» криптовалюту

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Москва, 6 июля. Первая российская криптовалюта появилась в Республике Татарстан и названа «ИТкоин», обеспечением ценности валюты является мясо, сообщил ее создатель Денис Рындин.



Новая криптовалюта «ИТкоин» создана на основе технологии блокчейн и под мясное обеспечение. «ИТ — это не только высокие технологии, но и давние традиции: в переводе с татарского «ит» — это мясо», — рассказал создатель валюты Денис Рындин. Таким образом, курс криптовалюты прогнозируется относительно стабильным.

Разработчики предложили следующую схему заработка – заинтересованные лица выкупают животных с чипами, которые находятся на ферме. Рост бычков гарантирует увеличение вклада – данные о состоянии животных будут передаваться через чипы на устройства владельцев, пишет «Реальное время». Также возможна реализация животных с набором веса, к примеру, инвестор приобретает бычка весом в 350 кг, а продает позднее с весом в 450 кг.