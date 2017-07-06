Отец сбитого в Балашихе «пьяного» мальчика прокомментировал возможную эксгумацию

В Избранное

Москва, 6 июля. Отец сбитого шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Роман Шимко, убежден, что эксгумация тела не позволит установить, был ли ребенок пьян.

Отец погибшего якобы пьяного мальчика прокомментировал намерение адвокатов провести эксгумации тела ребенка, чтобы установить, был ли в его крови спирт. По мнению Шимко, в этой идее нет смысла.

«Эксгумацию есть смысл делать только для того, чтобы установить, какие повреждения ребенок получил в результате ДТП, — цитирует его «Газета.ру». — Искать там алкоголь нет смысла, находящиеся в организме вещества уже разложились».

Ранее следствие вновь задержало жительницу Балашихе, которая предположительно сбила на машине шестилетнего мальчика.