Хорошего понемножку: сотни тысяч украинских семей лишились субсидий и оказались должниками ЖКХ

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Министерство социальной политики Украины объявило о намерении коренным образом пересмотреть процедуру выделения населению субсидий на услуги ЖКХ. Отныне государство, которое теперь будет более тщательно проверять каждого получателя льгот, оставляет за собой право потребовать немедленного возвращения уже выплаченных пособий по «коммуналке». Одновременно увеличен список категорий граждан, не имеющих права на «коммунальные преференции», а за просрочку оплаты квитанций предусматриваются драконовские штрафы, включая отъем движимого и даже недвижимого имущества. О том, чем может обернуться нововведение для рядовых украинцев — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Согласно официальным данным, общая задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составила более 30 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов). О невозможности платить по действующим тарифам сегодня заявляют, по меньшей мере, 80% жителей страны. До начала июля нынешнего года на Украине действовала довольно странная схема предоставления субсидий на подобную оплату: так, например, одна семья, обратившаяся за государственной помощью, могла получить скидку в 900 гривен, а вторая, собравшая тот же пакет документов, — 14 гривен. На сегодняшний день упомянутые субсидии оформили восемь миллионов семей, однако Киев вынужден констатировать: далеко не все из них смогут воспользоваться этими льготами.

«Совершенно очевидно, что власти не рассчитали свои силы и теперь будут делать все, чтобы урезать государственную помощь, — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Но отсутствие субсидий породит тотальную задолженность. Это замкнутый круг».

Впрочем, государство, похоже, отчаянно пытается этот замкнутый круг разорвать. Согласно плану местного Минсоцполитики, в ближайшее время в субсидиях будет отказано лицам, на протяжении определенного времени получавшим денежные переводы из-за рубежа, владельцам банковских депозитов (пусть даже на мизерную сумму), а также лицам, совершившим крупную покупку. Кроме того, скидок лишатся обладатели скрытых доходов (например, сдача в аренду квартиры), те, кто может самостоятельно платить по квитанциям ЖКХ и те, кто имеет двухмесячную задолженность по предоставленным услугам. Каким образом будут выявлять таких граждан, пока непонятно, но уже известно, что по разным причинам субсидий уже лишились около 150 тысяч семей.

«По всей видимости, государство начнет проводить соответствующие инспекции, причем эти инспекции грозят открытым вмешательством в частную жизнь, — прокомментировала ситуацию корреспонденту ФАН адвокат Галина Тендерис. — Будет нарушена тайна банковских вкладов, а служащие начнут ходить по квартирам и выяснять наличие в них жильцов. В этом случае я рекомендую гражданам обращаться в судебные органы».

Тем не менее, в судебные органы начнут обращаться и сами «коммунальщики». По новым правилам, в том случае, если задолженность потребителя превышает 10 тысяч гривен, у него могут реквизировать имущество или жилплощадь. В свое время Украину потрясла история малоимущей семьи из Луцка (Волынская область), когда за долг в 30 тысяч у пенсионерки и ее внука отняли и реализовали квартиру.

«Я не думаю, что такая практика приобретет массовый характер, — сказал журналистам бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. — Только в Киеве задолженность по оплате горячей воды и тепла составляет два миллиарда гривен. Что всех должников придется выселить?»

Как бы там ни было, глава министерства социальной политики Андрей Рева настроен решительно. Накануне в своем выступлении он недвусмысленно дал понять, что его ведомство больше не в состоянии «решать финансовые проблемы граждан», и всевозможные льготы на услуги жилищно-коммунальной сферы урежут до минимума.

Дескать, хорошего понемножку.