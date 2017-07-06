Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске
Украина
Хорошего понемножку: сотни тысяч украинских семей лишились субсидий и оказались должниками ЖКХ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хорошего понемножку: сотни тысяч украинских семей лишились субсидий и оказались должниками ЖКХ

    18:44  6 Июля 2017
    207

    Хорошего понемножку: сотни тысяч украинских семей лишились субсидий и оказались должниками ЖКХ

    Министерство социальной политики Украины объявило о намерении коренным образом пересмотреть процедуру выделения населению субсидий на услуги ЖКХ. Отныне государство, которое теперь будет более тщательно проверять каждого получателя льгот, оставляет за собой право потребовать немедленного возвращения уже выплаченных пособий по «коммуналке». Одновременно увеличен список категорий граждан, не имеющих права на «коммунальные преференции», а за просрочку оплаты квитанций предусматриваются драконовские штрафы, включая отъем движимого и даже недвижимого имущества. О том, чем может обернуться нововведение для рядовых украинцев — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

    Согласно официальным данным, общая задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составила более 30 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов). О невозможности платить по действующим тарифам сегодня заявляют, по меньшей мере, 80% жителей страны. До начала июля нынешнего года на Украине действовала довольно странная схема предоставления субсидий на подобную оплату: так, например, одна семья, обратившаяся за государственной помощью, могла получить скидку в 900 гривен, а вторая, собравшая тот же пакет документов, — 14 гривен. На сегодняшний день упомянутые субсидии оформили восемь миллионов семей, однако Киев вынужден констатировать: далеко не все из них смогут воспользоваться этими льготами.

    «Совершенно очевидно, что власти не рассчитали свои силы и теперь будут делать все, чтобы урезать государственную помощь, — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Но отсутствие субсидий породит тотальную задолженность. Это замкнутый круг».

    Хорошего понемножку: сотни тысяч украинских семей лишились субсидий и оказались должниками ЖКХ

    Впрочем, государство, похоже, отчаянно пытается этот замкнутый круг разорвать. Согласно плану местного Минсоцполитики, в ближайшее время в субсидиях будет отказано лицам, на протяжении определенного времени получавшим денежные переводы из-за рубежа, владельцам банковских депозитов (пусть даже на мизерную сумму), а также лицам, совершившим крупную покупку. Кроме того, скидок лишатся обладатели скрытых доходов (например, сдача в аренду квартиры), те, кто может самостоятельно платить по квитанциям ЖКХ и те, кто имеет двухмесячную задолженность по предоставленным услугам. Каким образом будут выявлять таких граждан, пока непонятно, но уже известно, что по разным причинам субсидий уже лишились около 150 тысяч семей.

    «По всей видимости, государство начнет проводить соответствующие инспекции, причем эти инспекции грозят открытым вмешательством в частную жизнь, — прокомментировала ситуацию корреспонденту ФАН адвокат Галина Тендерис. — Будет нарушена тайна банковских вкладов, а служащие начнут ходить по квартирам и выяснять наличие в них жильцов. В этом случае я рекомендую гражданам обращаться в судебные органы».

    Хорошего понемножку: сотни тысяч украинских семей лишились субсидий и оказались должниками ЖКХ

    Тем не менее, в судебные органы начнут обращаться и сами «коммунальщики». По новым правилам, в том случае, если задолженность потребителя превышает 10 тысяч гривен, у него могут реквизировать имущество или жилплощадь. В свое время Украину потрясла история малоимущей семьи из Луцка (Волынская область), когда за долг в 30 тысяч у пенсионерки и ее внука отняли и реализовали квартиру.

    «Я не думаю, что такая практика приобретет массовый характер, — сказал журналистам бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. — Только в Киеве задолженность по оплате горячей воды и тепла составляет два миллиарда гривен. Что всех должников придется выселить?»

    Как бы там ни было, глава министерства социальной политики Андрей Рева настроен решительно. Накануне в своем выступлении он недвусмысленно дал понять, что его ведомство больше не в состоянии «решать финансовые проблемы граждан», и всевозможные льготы на услуги жилищно-коммунальной сферы урежут до минимума.

    Дескать, хорошего понемножку. 

    Автор: Леонид Андросов
    #киев #украина #жкх #долги #льготы #охрименко #луцк #волынь #тендерис #кучеренко #рева #коммуналка #кварплата
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59 6 Июля 2017 1180
        Читать
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»
        14:53
        Сегодня

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1112

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2435

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2037

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9168

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3559
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1180
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        322
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6432
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1083