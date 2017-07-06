Пенсионер обстрелял из винтовки детский сад в Салехарде

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Салехард, 6 июля. Житель Салехарда обстрелял детский сад из пневматической винтовки. Полиция уже установила личность стрелка.

Им оказался 60-летний разнорабочий, который работает в этом детсаду. Мужчина признался, что стрелял по изготовленным им сами мишеням. По данному инциденту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили Ura.ru в управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Информация о стрельбе по детскому саду впервые появилась в соцсетях. Местные жители сообщили о мужчине, который стреляет из окна в то время, как вокруг гуляют взрослые и дети.