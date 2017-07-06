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Владелец бронированного лимузина Ельцина назвал причину продажи автомобиля
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    Владелец бронированного лимузина Ельцина назвал причину продажи автомобиля

    17:45  6 Июля 2017
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    Владелец бронированного лимузина Ельцина назвал причину продажи автомобиля

    Москва, 6 июля. Владелец бронированного лимузина Mercedes Pullman Sonderschutz, который принадлежал президенту России Бориса Ельцина рассказал, почему принял решение продать автомобиль.

    Он пояснил, что уже давно занимается коллекционированием автомобилей, поэтому решил купить редкий Mercedes Pullman Sonderschutz, который ранее принадлежал Борису Ельцину.

    «Дело в том, что это первая машина, которую Mercedes выпустил после долгого перерыва. Это заводской Pullman, их достаточно маленькое количество, они ценны в мире коллекционеров», — сказал владелец лимузина в комментарии RT.

    Он также добавил, что при эксплуатации данного автомобиля возникает много непредвиденных нюансов. Кроме того, у него в коллекции есть более интересные экземпляры, поэтому принял решение продать автомобиль.

    Автор: Алексей Громов
    #ельцин #mercedes #лимузин
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