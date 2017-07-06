Мощи Николая Чудотворца в Петербурге: куда идти, как готовиться, когда занимать очередь

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Грандиозное паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца скоро переместится из Москвы в Санкт-Петербург. В городе на Неве православная святыня пробудет две недели — с 13 по 28 июля, после чего отъедет в итальянский город Бари. Александро-Невская Лавра и городские власти готовятся принять огромную волну верующих. Где встречать мощи почитаемого святого, как занять место в очереди, чтобы точно успеть поклониться им? Читайте ответы на эти вопросы в материале Федерального агентства новостей.

Приглашение на духовный подвиг

Николай Чудотворец известен даже атеистам и далеким от православия людям, не знакомым со всеми персонажами христианской религии. Иконки с его ликами русские люди вешают в домах и больницах, возят в автомобилях и вкладывают дорогим родственникам в кошельки и паспорта. Мощи святого уже 930 лет хранятся в папской базилике города Бари. Впервые в истории была вскрыта гробница, из которой священнослужители взяли часть ребра с левой стороны — там когда-то билось сердце Николая Чудотворца, полное любви к людям. Именно эта часть мощей теперь путешествует по России, к ней стоят в очереди по 10-12 часов, а то и сутками.

В московском храме Христа Спасителя на поклон к святыне уже пришло более 1,5 млн человек, а в заключительную неделю городские службы и священники готовы перейти на круглосуточный прием верующих. Официальный сайт мероприятия по демонстрации мощей уже наводнен отзывами, историями, рассказами о чудесах и исцелениях, рождении и укреплении веры после приложения к ковчегу.

13 июля мощи святого торжественно встретят в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга. С 16 часов в Свято-Троицком соборе к ковчегу начнут приходить верующие. Несмотря на то, что организаторы постараются сделать ожидание максимально комфортным для людей, не стоит забывать: поклонение мощам столько великого святого — это некоторый духовный подвиг, «домашнее паломничество». Об этом напоминает наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий. Верующие должны быть готовы провести в очереди много часов, учитывая капризную петербургскую погоду, состояние своего физического и психического здоровья.

«Мы будем следить за тем, чтобы люди не тратили время в очереди просто так, чтобы они молились, готовились ко встрече со святыней, — сказал епископ. — Наши священники будут ходить по толпе, раздавать сборники молитв, помогать людям ждать. У нас есть свои способы успокоить людей, чтобы они пришли к мощам не раздраженные».

В очередях раздадут листовки с информацией о Николае Чудотворце и полмиллиона иконок святого, напечатанных специально к прибытию мощей в город.

«Кто верит, тот получает, — заявил Назарий, говоря о чудодейственности мощей. — Есть люди, которые не верят, а потом хотят прийти и получить чудо. На это рассчитывать не стоит, хотя чудеса тоже бывают. Вообще большинству людей в очереди стоит попросить именно об укреплении своей веры, о наставлении на духовный путь. В чудодейственных свойствах мощей святого Николая сомнений нет — знаете, к пустому колодцу люди за водой не ходят».

Как будет организован доступ к мощам

13 июля первыми из прихожан Лавры мощи увидят те, кто придет на утреннюю литургию в 10 часов. Для основного числа паломников вход в Свято-Троицкий собор откроется в 16 часов. С этого момента святыня будет доступна для поклонения с 7 до 22 часов ежедневно, вплоть до 27 июля. Впрочем, по опыту Москвы священнослужители предвидят, что эти сроки очень условны — работать придется много больше.

«Мы, конечно, не закроем двери храма ровно в 22 часа перед людьми, которые стоят в очереди, — сказал епископ Назарий. — Но мы начнем заранее ограничивать очередь, чтобы люди рассчитывали свое время, понимали, сколько им придется провести в ожидании, и успеют ли они вернуться домой на метро». При необходимости Лавра готова перейти на круглосуточный режим, добавил он.

По оценкам городских властей, одновременно в зоне ожидания перед Лаврой окажутся более 15 тысяч человек. Путь от метро «Площадь Александра Невского-2» (будет работать только этот выход) составит 3,9 километров до входа в очередь, а путь от конца очереди в собор — еще около двух километров.

Способ организации огромного количества людей уже отработан во время шествия Бессмертного полка, утверждает Леонид Богданов, председатель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Толпу будут делить на части в «зонах накопления» по 240-250 человек, вдоль очереди установят туалеты, торговые точки, санитарные пункты сбора мусора. Все дни около Лавры будут дежурить волонтеры, врачи, сотрудники спецслужб.

«Власть города не может не иметь памяти о 3 апреля», — многозначительно заметил вице-губернатор Александр Говорунов, говоря о безопасности на мероприятии. — Мы понимаем, что скопление людей будет огромное, и предпринимаем все меры. Специалисты точно подсчитали возможное количество людей, необходимое количество шлюзов, подходов к храму и так далее».

К ковчегу можно будет подойти с двух сторон — из общей и социальной очереди. В социальную очередь специальные сотрудники Лавры будут по собственному «фейсконтролю» выбирать людей, подходящих под категорию особо страждущих и немощных. Специальных пропусков и вип-входов, по словам наместника Лавры, не будет. На сайте собора и на официальном сайте мероприятия будет регулярно публиковаться информация о состоянии очереди, времени ожидания, прогнозах погоды, предупреждениях МЧС и другие данные.

Поклониться святыне можно будет с 13 июля до 27 июля включительно. 28 июля состоятся проводы мощей в Бари, заключительную службу проведет патриарх Кирилл.