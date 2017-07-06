Горбачев обратился к Путину и Трампу с напутствием накануне встречи в Гамбурге

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Москва, 6 июля. Президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу необходимо восстановить доверие стран, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа.

«Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится, — заметил он. — Но жаль, что это происходит только сейчас».

По мнению бывшего руководителя СССР, упущено много времени, и лидерам необходимо восстановить доверие между Россией и США.

«Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году, — цитирует Горбачева РИА Новости. — Надо все положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о важности обмена мнениями о двусторонних отношениях между Путиным и Трампом.