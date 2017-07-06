Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,6%

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Москва, 6 июля. Инфляция в России в июне 2017 года ускорилась с 0,4 до 0,6%. В годовом выражении инфляция составила 4,4%. Об этом сообщает Росстат.

Ранее самая высокая месячная инфляция была зафиксирована в январе — она составила 0,6%. В феврале уровень инфляции остановился на отметке 0,2%, в марте — 0,1%, в апреле — 0,3% и в мае — 0,4%.

В годовом выражении инфляция также выросла — в мае она составляла 4,1% против 4,4% в июне. Это оказалось существенно выше ожиданий аналитиков и Минэкономразвития.

Цены на продовольственные товары выросли на 1% к маю, на непродовольственные товары — на 0,1% и на услуги — на 0,7%. При этом базовый индекс потребительских цен снизился с 3,8% в мае до 3,5% в июне, что связанно с сезонностью.