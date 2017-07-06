Сирия: боевики несут потери в столкновениях с сирийской гвардией в Айн Тарме

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Дамаск, 6 июля. Сирийская Республиканская гвардия атакует боевиков в районах Джобар и Айн Тарма.

Источник агентства «Аль-Масдар» сообщил, что правительственные войска ведут наступление во главе с 105-й бригадой Республиканской гвардии Сирии. Несколько зданий были зачищены от террористов в районе моста Замалка в пригороде Дамаска Айн Тарма.

В районе Джобар палестинское ополчение и отряды «Национальных сил обороны» продвигаются к позициям исламистов около Тайбы. Одновременно продолжаются столкновения между различными группировками боевиков в районе Восточная Гута.