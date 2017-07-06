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США испугались мощи Ту-95МС после уничтожения объектов ИГ в Сирии
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    США испугались мощи Ту-95МС после уничтожения объектов ИГ в Сирии

    17:49  6 Июля 2017
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    США испугались мощи Ту-95МС после уничтожения объектов ИГ в Сирии

    Вашингтон, 6 июля. Американские СМИ утверждают, что российские бомбардировщики Ту-95МС могут получить уникальную способность, которая сделает самолеты более мощными, пишет The National Interest.

    Обозреватель издания The National Interest Дэйв Маджумдар в статье о российских бомбардировщиках Ту-95С говорит, что самолеты могут получить технологию, благодаря которой можно менять курс крылатой ракеты Х-101 даже после ее запуска. Подобными стратегическими разработками не обладает американская армия.

    По мнению журналиста, эта технология уже в ближайшее время может поступить на вооружение ВС РФ, хотя конкретных сроков Маджумдар не назвал. Издание отмечает, что обладание другими странами подобным вооружением лишит Пентагон преимущества в области высокоточного оружия. Напомним, что ранее российское оборонное ведомство обнародовало видео попадания крылатых ракет Х-101 по инфраструктуре запрещенной в России группировке ИГ* в Сирии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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