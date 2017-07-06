Путин назначил нового московского межрегионального транспортного прокурора
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Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин распорядился назначить Сергея Забатурина новым московским межрегиональным транспортным прокурором. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
«Назначить на пятилетний срок Забатурина Сергея Владимировича московским межрегиональным транспортным прокурором», — говорится в тексте.
Отметим, что Забатурину предстоит сменить Владимира Тюлькова, который тем же указом был переведен на должность прокурора Костромской области.