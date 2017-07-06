Даръа: полевой командир боевиков ликвидирован в городе Даэль

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Даэль, 6 июля. Один из высокопоставленных командиров вооруженной оппозиции был уничтожен в населенном пункте Даэль.

Агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники, что лидер «умеренных» боевиков Махмуд Фаваз Аль-Габити был убит неизвестным мужчиной выстрелом в голову. Ликвидация произошла в городе Даэль, в котором установлен режим перемирия.

Боевики оппозиционной группировки считают, что организаторами убийства были их оппоненты из других террористических группировок или спецслужбы САА.