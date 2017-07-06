Сценарист «Приключений Мухтара» Ратушинская скончалась в Москве

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Москва, 6 июля. Сценарист сериала «Приключений Мухтара» и поэт-диссидент Ирина Ратушинская скончалась в Москве. Ей было 63 года. Информацию об этом распространило издание АПН. Причина смерти литератора пока неизвестна.

В 1983-м Ратушинскую осудили по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и приговорили к семи годам лишения свободы. Ее книга «Серый — цвет надежды» посвящена жизни в колонии. В 1986 году поэтессу освободили, а в 1990 году вернули советское гражданство.

С 1998 года она жила в Москве, работала над сценариями к сериалам «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», «Присяжный поверенный». Кроме того, была литературным редактором сериала «Моя прекрасная няня».

