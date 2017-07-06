ДНР: Обмен пленными без компромисса и диалога невозможен

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Донецк, 6 июля. Обмен пленными в Донбассе невозможен без конструктивного диалога и компромиссного решения. Об этом заявила обудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Она напомнила, что украинская сторона отказалась признавать официальные документы Международного Комитета Красного Креста и мониторинговой миссии ООН по правам человека, о статусе и местонахождении военнопленных, удерживаемых Киевом, в результате чего был сорван обмен пленными по формуле «всех на всех».

«Вчера мы предоставили украинской стороне список, сегодня мы его отошлем в письменном виде, если не будет найдено компромиссное решение, обмена не будет. Поэтому предлагаю все-таки вернуться к конструктивному диалогу», — сказала Морозова.

Она также добавила, что власти ДНР до сих пор не знают, где Киев содержит 77 пленных ополченцев Донбасса.